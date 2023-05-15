Тётя Елены Блиновской прокомментировала арест блогерши

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Тётя Елены Блиновской прокомментировала арест племянницы.

Фото: ria.ru

Галина Алцыбеева отметила, что не сочувствует родственнице. По словам тёти лайфстайл-коуча, Блиновская не общалась с ней пять лет.

Алцыбеева уверена, что Елене удастся избежать тюремного срока.

"Её испортили большие деньги. Родители сходят с ума, надеются, что ей разрешат выплатить налоги и закроют дело. Государству тоже невыгодно сажать её. Если Лену отправят в СИЗО, то следом за ней посадят и мужа, а их детей будет государство кормить?" — заявила Галина в эфире шоу "Малахов" на телеканале "Россия 1".

Блиновская признала свою вину. Сейчас блогер находится под домашним арестом. Решение по делу создательницы "Марафона желаний" будет принято в конце июня.

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