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Иван Охлобыстин рассказал о главном страхе уехавшей из РФ Пугачёвой

1:02
Шоу-бизнес

Актёр Иван Охлобыстин рассказал о главном страхе многих российских звёзд, которые покинули страну после того, как на Украине была начата спецоперация.

Иван Охлобыстин рассказал о главном страхе уехавшей из РФ Пугачёвой
Фото: ya.ru

Артист отметил, что это в первую очередь касается певицы Аллы Пугачёвой. По мнению Охлобыстина, Примадонна считала себя незаменимой и самой важной персоной в стране, но выяснилось, что это не так.

"Пугачёва, во-первых, была шокирована тем, что есть что-то важнее, чем она. Потом пришла вторая, ещё более ужасающая мысль, которая её посетила уже, наверное, в отъезде, — что без неё это всё может дальше продолжаться", — сказал Охлобыстин в эфире YouTube-канала "НЕОРУЭЛЛ".

С начала спецоперации Пугачёва с супругом Максимом Галкиным* живёт в Израиле. На днях певица прилетала в Москву для прощания со своим давним другом, модельером Валентином Юдашкиным, однако пробыла в России совсем недолго, и уже вновь находится за границей.

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Что ждет уехавших из России? Арбатова выдала горькую правду
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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