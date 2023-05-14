Иван Охлобыстин рассказал о главном страхе уехавшей из РФ Пугачёвой

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Иван Охлобыстин рассказал о главном страхе многих российских звёзд, которые покинули страну после того, как на Украине была начата спецоперация.

Фото: ya.ru

Артист отметил, что это в первую очередь касается певицы Аллы Пугачёвой. По мнению Охлобыстина, Примадонна считала себя незаменимой и самой важной персоной в стране, но выяснилось, что это не так.

"Пугачёва, во-первых, была шокирована тем, что есть что-то важнее, чем она. Потом пришла вторая, ещё более ужасающая мысль, которая её посетила уже, наверное, в отъезде, — что без неё это всё может дальше продолжаться", — сказал Охлобыстин в эфире YouTube-канала "НЕОРУЭЛЛ".

С начала спецоперации Пугачёва с супругом Максимом Галкиным* живёт в Израиле. На днях певица прилетала в Москву для прощания со своим давним другом, модельером Валентином Юдашкиным, однако пробыла в России совсем недолго, и уже вновь находится за границей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Что ждет уехавших из России? Арбатова выдала горькую правду