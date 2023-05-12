Тина Канделаки рассказала о реальности, которую она не могла себе представить в страшном сне ещё несколько лет назад.
Директор телеканала ТНТ отметила, что всё, над чем ей поколение смеялось в Советском союзе, воплотилось в жизнь. Генсеков Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко ей напомнил президент США Джозеф Байден.
"Хотя если бы мне сказали лет десять назад, что команда КВН из Украины развяжет третью мировую войну, я бы, конечно, тоже не поверила. А ведь это еще даже не финал", — написала телеведущая в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в эпоху юности Владимир Зеленский показывал номер КВН, в котором говорил о том, что посадит солдатиков в танчики, и они поедут сражаться.
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Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.