Канделаки заявила, что команда КВН из Украины развязала Третью мировую войну

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Тина Канделаки рассказала о реальности, которую она не могла себе представить в страшном сне ещё несколько лет назад.

Фото: Телеграм-канал Марии Захаровой

Директор телеканала ТНТ отметила, что всё, над чем ей поколение смеялось в Советском союзе, воплотилось в жизнь. Генсеков Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко ей напомнил президент США Джозеф Байден.

"Хотя если бы мне сказали лет десять назад, что команда КВН из Украины развяжет третью мировую войну, я бы, конечно, тоже не поверила. А ведь это еще даже не финал", — написала телеведущая в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в эпоху юности Владимир Зеленский показывал номер КВН, в котором говорил о том, что посадит солдатиков в танчики, и они поедут сражаться.

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