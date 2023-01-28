Захарова нашла пророческий номер КВН с Зеленским: в танчики посадим солдатиков, и они поедут сражаться

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала номер КВН, в котором юный Владимир Зеленский мечтает о танковых сражениях.

Захарова разместила в своëм микроблоге кадры телепередачи КВН, где совсем молодой Зеленский показывает номер с милитаристским уклоном.

На кадрах будущий украинский президент заявляет, что Украине нужны "танчики", в которых он посадит солдатиков, и они поедут сражаться.

"Невероятно, но факт. Видимо, КВН можно расшифровывать "Как Всё Начиналось", — написала дипломат под видео.