Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала номер КВН, в котором юный Владимир Зеленский мечтает о танковых сражениях.
Захарова разместила в своëм микроблоге кадры телепередачи КВН, где совсем молодой Зеленский показывает номер с милитаристским уклоном.
На кадрах будущий украинский президент заявляет, что Украине нужны "танчики", в которых он посадит солдатиков, и они поедут сражаться.
"Невероятно, но факт. Видимо, КВН можно расшифровывать "Как Всё Начиналось", — написала дипломат под видео.
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В случае масштабного наступления российской армии Зеленский столкнётся с двумя большими проблемами.