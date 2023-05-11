Певец Игорь Наджиев раскритиковал песенный конкурс "Евровидение".
По мнению Наджиева, международный конкурс потерял свою смысловую составляющую и превратился в место для демонстрации нынешней политической повестки.
"Сава богу, что Россия там больше не участвует. Всё это превратилось в какой-то междусобойчик. Раньше конкурсанты могли петь на своём языке, это приветствовалось. Сейчас же у всех всё под одну гребенку. Ставка делается на того, кто чуднее. Конкурс превратился в цирк", — отметил музыкант в интервью изданию "Народные Новости".
Наджиев убеждён, что в России должен появиться международный конкурс русской песни. По мнению певца, это поможет молодым исполнителям понять, как должна выглядеть настоящая поп-музыка, которая способна достучаться до души.
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