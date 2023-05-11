Актриса Олеся Железняк рассказала, как относится к событиям на Украине.
Родители актрисы являются уроженцами Днепропетровской области, поэтому большая часть её детства прошла на Украине. По словам Железняк, происходящее в стране в последние годы она воспринимает как огромное горе.
"Люди там так неистово стараются забыть общее прошлое с Россией. В этом есть что-то нездоровое", — заявила Олеся в YouTube-шоу "Сама Меньшова".
Артистка уверена, что желание украинских властей стереть все связи с РФ стало основной предпосылкой к началу вооружённого конфликта.
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