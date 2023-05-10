Певица Ольга Кормухина: SHAMAN поймёт, что его используют ради денег

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN. — Прим. ред.) дорого заплатит за свою популярность. Об этом заявила заслуженная артистка России Ольга Кормухина. Она подчеркнула, что SHAMAN обозначил для себя некоторые проблемы, которые он до сих пор не решил. Сейчас певец пытается их спрятать, но это может закончиться плачевно для исполнителя.

Фото: kubnews.ru

"Я люблю SHAMAN больше, чем вся толпа, которая бегает по Интернету и думает, что она делает ему добро. Вы его убиваете, убиваете в нем того артиста, который задуман небом", — заявила Кормухина в интервью YouTube-шоу "Абзац и Ыыху с ним".

Певица убеждена, что Дронова используют ради денег. Данный подход сломает артисту крылья, хотя он мог бы стать вторым Валерием Кипеловым, считает Кормухина.

"Рано или поздно Ярослав останется у разбитого корыта. У меня душа за это болит. Это я его люблю, а вы все его не любите", — отметила артистка.

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SHAMAN — МЫ