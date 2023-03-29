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SHAMAN проучил Аллу Пугачёву, которая прогнала его со сцены 10 лет назад

1:11
Шоу-бизнес

На данный момент 31-летний певец SHAMAN (Ярослав Дронов. — Прим. ред) является одним из самых востребованных артистов российского шоу-бизнеса. В 2013 году талантливый музыкант принимал участие в программе "Фактор А", где на него сразу же обратила внимание Алла Пугачёва.

SHAMAN проучил Аллу Пугачёву, которая прогнала его со сцены 10 лет назад

После одного из его выступлений весь зал встал, а Примадонна заявила: "Браво, Дронов! Ты лучший!" Но она приняла решение дать шанс другой исполнительнице, в результате чего SHAMAN покинул проект.

"Всё нормально. Как говорится: "The Show Must Go On". Вы обо мне ещё услышите", — отметил певец со сцены.

Пользователи Сети подчеркнули, что сейчас "эстрадные старики уехали за кордон, а мы слушаем SHAMANа".

"Помню этот момент. Как было больно и обидно за парня. Ведь было очевидно, что лучше его там просто нет. Слили, позорно слили. Лучших и сильных всегда боятся. Ярослав! Твоё время пришло, сейчас ты лучший! Ты доказал и победил", — заявили поклонники.

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Ярослав Дронов на проекте "Фактор А"
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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