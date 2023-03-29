SHAMAN проучил Аллу Пугачёву, которая прогнала его со сцены 10 лет назад

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На данный момент 31-летний певец SHAMAN (Ярослав Дронов. — Прим. ред) является одним из самых востребованных артистов российского шоу-бизнеса. В 2013 году талантливый музыкант принимал участие в программе "Фактор А", где на него сразу же обратила внимание Алла Пугачёва.

После одного из его выступлений весь зал встал, а Примадонна заявила: "Браво, Дронов! Ты лучший!" Но она приняла решение дать шанс другой исполнительнице, в результате чего SHAMAN покинул проект.

"Всё нормально. Как говорится: "The Show Must Go On". Вы обо мне ещё услышите", — отметил певец со сцены.

Пользователи Сети подчеркнули, что сейчас "эстрадные старики уехали за кордон, а мы слушаем SHAMANа".

"Помню этот момент. Как было больно и обидно за парня. Ведь было очевидно, что лучше его там просто нет. Слили, позорно слили. Лучших и сильных всегда боятся. Ярослав! Твоё время пришло, сейчас ты лучший! Ты доказал и победил", — заявили поклонники.

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Ярослав Дронов на проекте "Фактор А"