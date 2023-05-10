Наследство модельера Вячеслава Зайцева находится под угрозой: дело всей жизни может быть разрушено

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наследство знаменитого российского модельера Вячеслава Зайцева, который скончался в 30 апреля, находится под угрозой.

Фото: stribuna.ru

После похорон Вячеслава Зайцева его близкие начали решать вопрос наследства модельера. В частности, сейчас обсуждается вопрос передачи в наследство Дома моды его сыну Егору. Однако близкие друзья кутюрье выражают опасения относительно того, что звёздный наследник не сможет управлять модным бизнесом, что приведёт к разрушению дела своего отца. Об этом сообщает "7Дней".

По словам некоторых друзей Зайцева, сам модельер хотел, чтобы его Дом моды перешёл в собственность государству.

Ещё один близкий друг Вячеслава Зайцева художник Никас Сафронов также выразил свои сожаления, однако по другому поводу. Он считает, что Егору нужно было захоронить своего отца на Новодевичьем кладбище, а не в Щёлково, чтобы его поклонникам легче было добраться до могилы и почтить память модельера.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Вячеслав Зайцев о костюме в фигурном катании. И снова звездный час! (1984)