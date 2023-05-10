Наследство знаменитого российского модельера Вячеслава Зайцева, который скончался в 30 апреля, находится под угрозой.
После похорон Вячеслава Зайцева его близкие начали решать вопрос наследства модельера. В частности, сейчас обсуждается вопрос передачи в наследство Дома моды его сыну Егору. Однако близкие друзья кутюрье выражают опасения относительно того, что звёздный наследник не сможет управлять модным бизнесом, что приведёт к разрушению дела своего отца. Об этом сообщает "7Дней".
По словам некоторых друзей Зайцева, сам модельер хотел, чтобы его Дом моды перешёл в собственность государству.
Ещё один близкий друг Вячеслава Зайцева художник Никас Сафронов также выразил свои сожаления, однако по другому поводу. Он считает, что Егору нужно было захоронить своего отца на Новодевичьем кладбище, а не в Щёлково, чтобы его поклонникам легче было добраться до могилы и почтить память модельера.
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