Певец Филипп Киркоров ответил на предложение уехать из России вслед за Аллой Пугачёвой

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров прокомментировал возможность своей эмиграции из России вслед за бывшей женой Аллой Пугачёвой. Артист подтвердил, что встретиться с Примадонной на похоронах модельера Валентина Юдашкина, который умер от онкологического заболевания второго мая.

Фото: vnimanie.pro

Киркоров сообщил, что не собирается уезжать из России. Певец признался, что вырученные средства с концертов он передаст семьям российских военнослужащих. Артист рассказал: подаренные после выступлений цветы он относит на Могилу Неизвестного Солдата в Александровском саду.

"Это подвиг и, в какой-то степени, позиция. И эта позиция неизменна: я родился и начал карьеру в Советском Союзе, продолжил в России и буду в России впредь", — сказал поп-король.

Однако после гастрольного утра Киркоров всё-таки уедет из страны. Певец сообщил, что планирует отправиться на отдых с детьми, чтобы восполнить свои силы, но поездка состоится только после похорон Юдашкина. Об этом сообщает "Дни.ру".

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