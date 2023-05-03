Певица Алла Пугачёва и Филипп Киркоров высказались о смерти модельера Валентина Юдашкина. Многие представители шоу-бизнеса написали прощальные посты в Сети, которые посвятили умершему кутюрье.
Поп-король опубликовал трогательный текс с воспоминаниями о дружеских посиделках с Юдашкиным и восхитился его талантом.
"Такие звёзды и легенды не уходят… такие остаются навсегда! Ты в моём сердце, мой Друг!" — написал Киркоров в Сети.
Напомним, что Алла Борисовна была близкой подругой и музой модельера. Примадонна назвала Юдашкина человеком с большой буквы и пообещала всегда помнить о нём.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Телеведущий и модельер Игорь Гуляев разместил в своих соцсетях фотографию певицы Аллы Пугачёвой в мини-юбке на вилле в Израиле.