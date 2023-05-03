Филипп Киркоров и Алла Пугачёва трогательно простились с Валентином Юдашкиным

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва и Филипп Киркоров высказались о смерти модельера Валентина Юдашкина. Многие представители шоу-бизнеса написали прощальные посты в Сети, которые посвятили умершему кутюрье.

Фото: rbc.ru

Поп-король опубликовал трогательный текс с воспоминаниями о дружеских посиделках с Юдашкиным и восхитился его талантом.

"Такие звёзды и легенды не уходят… такие остаются навсегда! Ты в моём сердце, мой Друг!" — написал Киркоров в Сети.

Напомним, что Алла Борисовна была близкой подругой и музой модельера. Примадонна назвала Юдашкина человеком с большой буквы и пообещала всегда помнить о нём.

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