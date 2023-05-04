В Госдуме предложили не пускать Пугачёву в Россию до окончания спецоперации

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

По мнению замглавы фракции ЛДПР Алексей Диденко, российской певице Алле Пугачёвой до окончания спецоперации нужно наложить запрет на въезд в Россию.

Фото: https://www.thevoicemag.ru

По отношению к Примадонне Диденко настроен весьма категорично, заявив, что предателей прощать не следует.

"Член комитета ГД по культуре Сергей Соловьёв призвал понять и простить Аллу Пугачёву. Никаких извинений мы не примем, ни один патриот не примет. Предателем становятся раз и навсегда", — сказал Диденко, заявление которого размещено в Telegram-канале фракции.

В качестве аргумента Диденко привёл высказывание основателя ЛДПР Владимира Жириновского, заявившего в своё время, что "за деньги можно вообще под любую власть лечь".

Депутат потребовал запретить Пугачёвой приезжать в Россию то того момента, как закончится спецоперация.

Пугачёва прилетела в РФ 3 мая. Эту информацию подтвердила её помощница, Елена Чупракова.

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