По мнению замглавы фракции ЛДПР Алексей Диденко, российской певице Алле Пугачёвой до окончания спецоперации нужно наложить запрет на въезд в Россию.
По отношению к Примадонне Диденко настроен весьма категорично, заявив, что предателей прощать не следует.
"Член комитета ГД по культуре Сергей Соловьёв призвал понять и простить Аллу Пугачёву. Никаких извинений мы не примем, ни один патриот не примет. Предателем становятся раз и навсегда", — сказал Диденко, заявление которого размещено в Telegram-канале фракции.
В качестве аргумента Диденко привёл высказывание основателя ЛДПР Владимира Жириновского, заявившего в своё время, что "за деньги можно вообще под любую власть лечь".
Депутат потребовал запретить Пугачёвой приезжать в Россию то того момента, как закончится спецоперация.
Пугачёва прилетела в РФ 3 мая. Эту информацию подтвердила её помощница, Елена Чупракова.
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