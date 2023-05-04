Бедрос Киркоров выразил уверенность в победе России на прощании с Зайцевым

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Отец российского певца Филиппа Киркорова Бедрос приехал проводить легендарного модельера Вячеслава Зайцева в последний путь на Жегаловское кладбище, расположенное в Щёлковском районе Подмосковья, пишет "МК".

Фото: ria.ru

Прощаясь с модельером, Бедрос Киркоров тепло вспомнил Зайцева, отметив, что он запомнит его доброжелательным, светлым и улыбчивым человеком.

Киркоров-старший признался, что первоначально не планировал идти на похороны модельера, однако ранний подъём в 4 часа утра и гимнастика сделали своё дело — отец певца почувствовал такой невероятный прилив бодрости, что решил поучаствовать в прощании с Зайцевым.

"Я никогда не видел, чтобы Слава ругался, он всегда был с улыбкой… До свидания, Слава, встретимся через какое-то время. И ещё хочу сказать: победа будет за Россией, как бы ни окружали наши враги", — сказал Бедрос Киркоров, провожая в последний путь величайшего российского модельера.

Ранее историка моды Александра Васильева возмутило, что на прощании с Вячеславом Зайцевым почти не было никого из знаменитостей, за исключением Надежды Бабкиной и Сергея Зверева. Сам Васильев подчеркнул, что он не смог проститься с модельером, потому что сейчас находится в Париже.

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Вячеслав Зайцев в Париже. Советская мода. Весенняя коллекция. Время. Эфир 31 января 1988