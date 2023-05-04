Отец российского певца Филиппа Киркорова Бедрос приехал проводить легендарного модельера Вячеслава Зайцева в последний путь на Жегаловское кладбище, расположенное в Щёлковском районе Подмосковья, пишет "МК".
Прощаясь с модельером, Бедрос Киркоров тепло вспомнил Зайцева, отметив, что он запомнит его доброжелательным, светлым и улыбчивым человеком.
Киркоров-старший признался, что первоначально не планировал идти на похороны модельера, однако ранний подъём в 4 часа утра и гимнастика сделали своё дело — отец певца почувствовал такой невероятный прилив бодрости, что решил поучаствовать в прощании с Зайцевым.
"Я никогда не видел, чтобы Слава ругался, он всегда был с улыбкой… До свидания, Слава, встретимся через какое-то время. И ещё хочу сказать: победа будет за Россией, как бы ни окружали наши враги", — сказал Бедрос Киркоров, провожая в последний путь величайшего российского модельера.
Ранее историка моды Александра Васильева возмутило, что на прощании с Вячеславом Зайцевым почти не было никого из знаменитостей, за исключением Надежды Бабкиной и Сергея Зверева. Сам Васильев подчеркнул, что он не смог проститься с модельером, потому что сейчас находится в Париже.
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