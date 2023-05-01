Юморист Евгений Петросян вышел на связь после новостей о том, что его на скорой помощи экстренно доставили в больницу.
Евгений Петросян объяснил, что хорошо себя чувствует, а в медицинское учреждение обратился для плановой проверки здоровья.
"Плановая проверка. Я заехал буквально на сутки — целый ряд процедур", — цитирует слова артиста РИА Новости.
Ранее Mash сообщил, что Евгения Петросяна госпитализировали в Москве. Медиков, по информации Telegram-канала, ему вызвала супруга Татьяна Брухунова.
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