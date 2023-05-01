Mash: Евгения Петросяна госпитализировали в Москве

0:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Евгений Петросян был госпитализировал из собственной квартиры в Москве. Сообщается, что он жаловался на сильное головокружение.

Скорую помощь комику вызвала его супруга Татьяна Брухунова. Прибывшие медики настояли на госпитализации и тщательном обследовании в условиях стационара. На данный момент врачи устанавливают точный диагноз 77-летнего юмориста. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.