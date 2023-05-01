Певица Пугачёва посвятила пост скончавшемуся модельеру Вячеславу Зайцеву

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва посвятила пост своему другу, художнику-модельеру Вячеславу Зайцеву, который скончался 30 апреля.

Артистка выразила благодарность кутюрье за его работу, а также прикрепила архивный чёрно-белый снимок модельера.

"Прощай, мой друг. Спасибо за всё", — написала Пугачёва в своём Instagram*.

В минувшее воскресенье 85-летний Зайцев поступил в Щёлковскую больницу с желудочным кровотечением. Примерно в 18:00 дизайнер умер.

Эстрадная певица Надежда Бабкина, комментируя смерть модельера, назвала его великим русским художником. По словам артистки, каждое творение Зайцева было шедевром и образцом безупречного вкуса.

* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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