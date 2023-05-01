Певица Алла Пугачёва посвятила пост своему другу, художнику-модельеру Вячеславу Зайцеву, который скончался 30 апреля.
Артистка выразила благодарность кутюрье за его работу, а также прикрепила архивный чёрно-белый снимок модельера.
"Прощай, мой друг. Спасибо за всё", — написала Пугачёва в своём Instagram*.
В минувшее воскресенье 85-летний Зайцев поступил в Щёлковскую больницу с желудочным кровотечением. Примерно в 18:00 дизайнер умер.
Эстрадная певица Надежда Бабкина, комментируя смерть модельера, назвала его великим русским художником. По словам артистки, каждое творение Зайцева было шедевром и образцом безупречного вкуса.
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