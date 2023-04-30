Надежда Бабкина отреагировала на смерть модельера Вячеслава Зайцева

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Советская и российская народная и эстрадная певица Надежда Бабкина прокомментировала смерть Вячеслава Зайцева.

Бабкина заявила, что Зайцев был великим русским художником. Она отметила, что он создал множество великолепных костюмов для "Русской песни".

Надежда Бабкина выразила свою благодарность и уважение к нему. В своём микроблоге она написала, что каждое творение Зайцева — шедевр, образец безупречного вкуса и высокого качества. Артистка рассказала, что он работал индивидуально с каждым участником ансамбля.

"Набросит ткань на человека, потом отойдёт, посмотрит оценивающим взглядом", - вспоминает Бабкина.

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Бабкина эмоционально отреагировала на смерть близкого мужчины