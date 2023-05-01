Модельер Вячеслав Зайцев, несмотря на тяжёлую болезнь, продолжал работать над новой коллекцией.
Зайцев скончался на 86-м году жизни 30 апреля. Художник-модельер был доставлен в щёлкинскую больницу с внутренним кровотечением. С 2016 года Вячеслав Михайлович боролся с болезнью Паркинсона.
По словам ученицы Зайцева Аники Керимовой, до последних дней модельер был полон творческих планов.
"Он планировал провести показ в своём загородном поместье в Каблуково 9 мая. Хотел, чтобы всё было на высшем уровне. Это было его последнее желание", — заявила Керимова в беседе с журналистами издания "Московский Комсомолец".
Она добавила, что считает Зайцева легендой моды.
"Он всегда всем помогал. Был очень открытым и искренним человеком", — отметила дизайнер.
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