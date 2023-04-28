Певец Андрей Губин рассказал о своей болезни: "Боюсь умереть каждый день"

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Андрей Губин рассказал о серьёзном заболевании, которое мешает ему нормально жить и работать.

По словам артиста, диагностированную у него болезнь раньше называли "грудной жабой".

"У меня с сердцем проблемы. Я боюсь умереть каждый день", — отметил эстрадный исполнитель в эфире программы "Малахов".

Как уточнил 49-летний певец, вся Россия знает, что он "хромой человек". Губин допустил возможность ухудшения проблем со здоровьем. Артист не исключил, что даёт последнее интервью с зубами, а также пожаловался на появление речевых дефектов.

Помимо этого, Губин подтвердил информацию о лечении в психиатрической клинике от депрессии. Певец пояснил, что таблетки, которые его заставляли пить, не привели к улучшению состояния.

Исполнитель, ушедший со сцены в 2010 году, мечтает вновь выступать перед своими поклонниками. Он выразил надежду на то, что ему помогут лекарства и занятия спортом.

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