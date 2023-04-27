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Андрей Губин назвал музыку SHAMANа "нафталином": "В музыке нет ничего нового"

0:54
Шоу-бизнес

Певец, композитор и автор песен Андрей Губин раскритиковал творчество SHAMANа.

Андрей Губин назвал музыку SHAMANа "нафталином": "В музыке нет ничего нового"

Ранее ведущий Андрей Малахов взял интервью у Андрея Губина для передачи "Малахов" на канале "Россия 1". Звезда 90-х высказался о творчестве современного певца патриотических песен SHAMANе. По словам Губина, музыка данного артиста звучит старомодно, несмотря на успех у слушателей.

"SHAMAN — это такой нафталин для меня, что ужасно. Там такая музыка, что уже неважно, какие у него тексты. Там в музыке нет ничего нового", — заявил Губин.

Губин отметил, что артисты, которые хотят продлить свою творческую карьеру за счёт прошлого успеха, делают ошибочный выбор. Музыкант считает, что всё время нужно совершенствоваться и создавать новую музыку.

 

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Малахов 27.04.2023. Андрей Губин - возвращение легенды.
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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