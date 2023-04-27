Певицу Наталию Власову начинают выводить из комы: "Пошевелила руками"

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стало известно об улучшении состояния певицы Наталии Власовой.

Как сообщает StarHit со ссылкой на источник, Наталия Власова начала приходить в себя. Напомним, почти неделю артистка находилась в одной из столичных клиник, куда была госпитализирована прямо с корпоратива. Врачи поставили Власовой диагноз "сердечная недостаточность". За это время медики провели знаменитости сложную операцию и ввели её в медикаментозную кому.

Вчера стало известно, что Власову отключили от ИВЛ и начали выводить из комы. В настоящий момент артистка продолжает оставаться в реанимации.

"Наташа сегодня в 17:25 зашевелила руками. Врачи прогнозируют, что завтра, возможно, она сможет что-то сказать, но ещё минимум неделю ей нужно будет проходить интенсивное лечение в клинике. Пока её состояние по-прежнему тяжелое, она продолжает оставаться в реанимации под пристальным наблюдением врачей", — поделились источник.

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Наталия Власова - Я у твоих ног