Актриса РФ Татьяна Кравченко перечислила выходки Анатолия Васильева в сериале "Сваты"

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Кравченко сообщила о неподобающем поведении актёра Анатолия Васильева во время съёмок сериала "Сваты". Она отметила, что он неоднократно создавал конфликтные ситуации на площадке и спорил с режиссёрами.

Кравченко рассказала: ситуация дошла до критической во время работы над четвёртым сезоном известной картины. Игравший профессора Ковалёва актёр постоянно критиковал сценаристов, потому что ему не нравились шутки, которые были приписаны его герою. Об этом сообщает "Popcornnews".

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Татьяна Кравченко. Актриса сериала "Сваты" о лучшем партнере, искренности на сцене и народной роли