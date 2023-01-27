Актриса Татьяна Кравченко прокомментировала отношения с Фёдором Добронравовым

Актриса Татьяна Кравченко в эфире программы "Жизнь и судьба" Бориса Корчевникова прокомментировала отношения с Фёдором Добронравовым. Главные герои сериала "Сваты" так правдоподобно играли свои роли, что многие поклонники заподозрили реальную симпатию между артистами.

Кравченко заявила, что их союз получился случайно. Режиссёр поставил их вместе, чтобы просто посмотреть, получиться у них играть супругов или нет.

"Он хотел просто соединить пары, попробовать, пара мы или не пара, а мы такой парой оказались! И до сих пор… И, конечно, мы жили великолепно. Семья, просто семья. Все любили друг друга… Кто бы мог подумать…", — рассказала Кравченко.

Артистка с добротой и теплом вспоминает совместную работу с Добронравовым и сообщила, что они до сих пор поддерживают связь.

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