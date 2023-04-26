Депутат Милонов оценил выступление группы "Тату" в Санкт-Петербурге

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов, известный своей борьбой с ЛГБТ-пропагандой, не против выступления группы "Тату" в Санкт-Петербурге. Он даже назвал девушек из этого коллектива патриотками.

Группа "Тату" намерена на один день воссоединиться, чтобы дать концерт 7 мая в Санкт-Петербурге перед футбольным матчем между "Зенитом" и "Спартаком". Новость об этом прокомментировал известный борец с ЛГБТ-пропагандой в России депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Свой пост он разместил в Telegram-канале.

В нём он заявил, что никаких претензий относительно группы "Тату" на данный момент ни у кого возникнуть не должно. Их образ остался, но девушки отличились патриотической позицией по поводу бомбардировок Косово. Они не высказывались плохо и про нашу армию.

Милонов полагает, что если для кого-то будет приятно воссоединение "Тату" подобно группе The Beatles, то девушки могут спеть. Главное, чтобы концерт был приличным, а люди радовались.

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