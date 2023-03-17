Российские звёзды рассказали о причинах возвращения в РФ после жизни за границей

1:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сразу несколько популярных артистов покинули Россию после начала СВО. Основными проблемами для них стали отсутствие работы, высокие цены и климат. Но, если нынешние эмигранты рьяно набивают шишки, то более опытные звёзды, которые в своё время уже попытали счастье за границей, предпочли остаться в РФ.

Актёр Игорь Жижикин много лет прожил в США. Он успел сняться в фильмах титулованных режиссёров и побывать в одном кадре с Анджелиной Джоли. Однако американцем Жижикин стать так и не смог. По словам актёра, у него не получилось привыкнуть к иному менталитету.

Актриса Дина Корзун прожила в Европе 13 лет. У Корзун, которая стала известна российскому зрителю после фильма "Страна глухих", получилось построить карьеру за рубежом. Например, актрису можно увидеть в популярном сериале "Острые козырьки". Однако к жизни в Европе Корзун привыкнуть не смогла. На актрису давила русофобия и чрезмерная толерантность. Последней каплей для Дины стал инцидент, когда психологом в школе её детей стал трансгендер, пишет "Комсомольская правда".

Певец Александр Маршал жил в Америке 12 лет. Артист неоднократно отмечал, что из-за океана США выглядят куда лучше. Маршала в своё время удивило то, что из-за всевозможных пособий бомжи живут в Штатах лучше, чем простые работяги.

Экс-солистка группы "Тату" Лена Катина тоже пыталась построить карьеру в Америке. Чтобы накопить на запись альбома, даже подрабатывала няней. Артистка убеждена, что для комфортной жизни в Штатах нужен внушительный финансовый капитал.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.