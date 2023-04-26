Комик Морозов рассказал, в какой стране комфортнее всего жить и работать российским артистам

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Александр Морозов рассказал, в какой стране, по его мнению, комфортнее всего находиться и творить российским артистам.

По словам Морозова, лучшей страной для творческих личностей из России является Белоруссия. Шоумен подчеркнул, что приём артистов в этой стране самый радушный, а белорусские зрители — самые доброжелательные и благодарные.

"Моя любимая страна для концертной деятельности, для спектаклей и вообще для сцены — это Белоруссия. Так, как принимают там, нигде на земле вообще не принимают. Самый добрый зритель на земле — это белорусский", — сказал Морозов в интервью проекту "Так сказать".

Ранее российский режиссёр Никита Михалков высказал мнение о том, что уехавших из-за СВО отечественных звёзд наказывать не нужно. Многие из них уже поняли, что были неправы, а некоторые уже ясно видят "трагичность своего положения".

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