Юморист Александр Морозов рассказал, в какой стране, по его мнению, комфортнее всего находиться и творить российским артистам.
По словам Морозова, лучшей страной для творческих личностей из России является Белоруссия. Шоумен подчеркнул, что приём артистов в этой стране самый радушный, а белорусские зрители — самые доброжелательные и благодарные.
"Моя любимая страна для концертной деятельности, для спектаклей и вообще для сцены — это Белоруссия. Так, как принимают там, нигде на земле вообще не принимают. Самый добрый зритель на земле — это белорусский", — сказал Морозов в интервью проекту "Так сказать".
Ранее российский режиссёр Никита Михалков высказал мнение о том, что уехавших из-за СВО отечественных звёзд наказывать не нужно. Многие из них уже поняли, что были неправы, а некоторые уже ясно видят "трагичность своего положения".
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