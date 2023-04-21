Певица Наталья Штурм жёстко ответила Лайме Вайкуле, поддержавшей снос памятников воинам-освободителям

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Наталья Штурм отреагировала на слова Лаймы Вайкуле о памятниках воинам-освободителям в бывших республиках СССР.

Накануне Вайкуле заявила, что положительно оценивает снос памятников советским войнам, которые освобождали страны Европы от фашистских захватчиков.

"Если хотите вспомнить своих отцов, идите на кладбище, где они захоронены. Это же просто памятники, не места захоронения", — цитирует артистку издание "Московский Комсомолец".

На заявление Вайкуле поспешила отреагировать певица Наталья Штурм. Она уверена, что в речи Лаймы отсутствует причинно-следственная связь.

"У неё в голове сумбур мыслей. Несёт какую-то бредятину. В голове одни ноты. Я всегда говорила, что певица должна петь, а не излагать свои спутанные мысли. Была стильная певица, представлявшая на советской сцене импозантное варьете с акцентом, а что сейчас?" — заявила Штурм в беседе с журналистами "МК".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Российские артисты предают Родину, но им все равно дают микрофон