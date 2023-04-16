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Лепс признался, что готов стать гостем любого мероприятия минимум за 10 миллионов рублей

Шоу-бизнес

Певец Григорий Лепс стал одним из гостей Владимира Преснякова, который праздновал своё 55-летие.

Лепс признался, что готов стать гостем любого мероприятия минимум за 10 миллионов рублей

Присутствовавшая на мероприятии журналистка шоу "Ты не поверишь!", выходящего на телеканале НТВ, спросила у Лепса, сможет ли он выступить на её свадьбе.

На эту просьбу Лепс ответил согласием, однако предупредил, что берёт немаленький гонорар, который начинается от 10 миллионов рублей.

Несмотря на то, что гости посчитали эту сумму завышенной, сам артист дал понять, что так не думает и ценит себя очень высоко.

"Копите, копите. Собирайте со всего миру по нитке", — сказал Лепс.

Однако певец добавил, что если выпьет лишнего, может и подпортить мероприятие.

Не забыл артист лишний раз восхититься женщинами, сообщив, что они все прекрасны, однако каждый человек должен найти свою вторую половинку. Сам же Лепс, по его словам, её пока не нашёл, поэтому пребывает в статусе одинокого мужчины.

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Америка против Лепса
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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