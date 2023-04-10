60-летний певец Григорий Лепс вышел в свет со своей девушкой: "Это моя новая баба. Уже седьмая по счёту"

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Григорий Лепс представил общественности свою новую возлюбленную. Артист появился на открытии нового ресторана в сопровождении молодой брюнетки, которая обнимала артиста.

Лепс приехал поддержать Тимати (Тимура Юнусова) и Егора Крида, которые открыли ресторан. В ходе мероприятия молодой исполнитель начал вести онлайн трансляцию на своей странице в Сети и подошёл к певцу для комментария по поводу их ссоры.

60-летний артист опроверг конфликт с Кридом и поделился, что скоро выйдет их совместная песня. Более того, Лепс представил свою спутницу, как "моя новая баба".

"Уже седьмая по счёту. Не разрешает заводить мне восьмую. Говорит, семь — критическое число для тебя", — сказал Лепс.

Очевидцы сообщают, что певец весь вечер сидел с девушкой в обнимку, а она постоянно смеялась над разговорами окружающих.

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Григорий Лепс отвечает на вопросы!