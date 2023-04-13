Елена Валюшкина рассказала о своём втором бывшем муже: Не "бабник", а "крыса"

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная актриса Елена Валюшкина рассказала об отношениях со своим вторым мужем Александром Яцко.

Знаменитая актриса дважды была замужем. Во второй раз её супругом стал актёр и режиссёр Александр Яцко. Знаменитости прожили вместе около двадцати лет. В браке у Валюшкиной и Яцко родилось двое детей. После развода дети продолжают общаться с отцом, однако артистка не желает поддерживать контакты с бывшим мужем.

По словам Валюшкиной, её отношение к Яцко изменилось после посещения женского психолога. Специалист объяснила актрисе, что ей не следует называть его "бабником", поскольку этот термин не подходит в контексте сложившейся ситуации. По мнению психолога, женатые мужчины, которые изменяют, — "крысы", так как они понимают, что на них лежит ответственность за семью. Об этом сообщает Starhit.

После второго развода Елена Валюшкина считала, что больше не вступит в отношения, однако сейчас её мнение изменилось. Актриса не исключает, что может начать встречаться с достойным мужчиной, и даже выйти за него замуж.

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