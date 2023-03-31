Пугачёва заявила, что её бывший муж Стефанович издевался над ней: "Он меня худеть заставлял!"

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная певица Алла Пугачёва при разводе с кинорежиссёром Александром Стефановичем заявила, что он заставлял её худеть.

Второй брак Примадонны продлился четыре года. Развод звёздной пары был громким. Когда судья предложила супругам не спешить с расставанием и подумать ещё в течение трёх месяцев, Алла Пугачёва решительно отказалась. Основанием для этого стало давление со стороны мужа, который хотел, чтобы артистка похудела.

"Когда мы начали разводиться, мы сказали в суде, что больше не хотим жить вместе. Судья говорит: "Это, может быть, легкомысленное решение, может быть, вам нужно подумать. Даю вам три месяца. Должны быть серьезные основания, чтобы я вас развела". Алла возмутилась: "Какие основания? Он надо мной издевался. Он меня худеть заставлял!", — поделился воспоминаниями с KP.RU. Стефанович.

В настоящее время Алла Пугачёва счастлива в браке с ведущим и юмористом Максимом Галкиным*, с которым воспитывает двое детей: двойняшек Лизу и Гарри.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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