Елена Романова: Андрей Ургант предлагал усыновить моего ребенка от другого мужчины

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая возлюбленная актёра Андрея Урганта Елена Романова раскрыла подробности отношений с артистом. Она призналась, что он всегда поддерживал её в тяжёлые времена.

Женщина рассказала подписчикам некоторые моменты своих отношений с Ургантом. Романова сообщила, что после расставания с актёром она начала встречаться с другим мужчиной и позже забеременела. Однако отец ребёнка отказался продолжать общение с Романовой и принимать участие в воспитании сына Фёдора.

"Я узнала, что беременна и в тот же день я узнала другое: Федин папа не будет со мной общаться, не будет помогать ни морально, ни материально", — написала Романова в Сети.

Экс-возлюбленная Урганта отметила: в тот момент артист поддержал её и даже предлагал оформить отцовство над её ребёнком.

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Хотел усыновить сына: бывшая Урганта рассказала об их отношениях