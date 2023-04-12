Иван Ургант пообещал вернуться на Первый канал: "Конечно, вернусь"

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный ведущий и актёр Иван Ургант заявил, что намерен вернуться в эфир Первого канала.

Сегодня, 12 апреля, состоялась премьера фильма "Вызов", приуроченная ко Дню космонавтики, которую посетил Иван Ургант. Во время прохода по красной ковровой дорожке репортеры поинтересовались у артиста, вернётся ли он на Первый канал. Об этом сообщает РИА Новости.

"Конечно, вернусь", — пообещал Ургант.

Напомним, вскоре после начала СВО шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале было исключено из эфирного времени.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Лига плохих шуток. Гудков-Ургант