Известный ведущий и актёр Иван Ургант заявил, что намерен вернуться в эфир Первого канала.
Сегодня, 12 апреля, состоялась премьера фильма "Вызов", приуроченная ко Дню космонавтики, которую посетил Иван Ургант. Во время прохода по красной ковровой дорожке репортеры поинтересовались у артиста, вернётся ли он на Первый канал. Об этом сообщает РИА Новости.
"Конечно, вернусь", — пообещал Ургант.
Напомним, вскоре после начала СВО шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале было исключено из эфирного времени.
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