Певица Любовь Успенская попала в неприятную ситуацию перед зрителями. На данный момент артистка гастролирует по городам России, где выступает со своей дочерью Татьяной.
В Telegram-канале "НеМалахов" опубликовали фото певиц, где видно, что платье Успенской разошлось на животе. Авторы канала предположили, что во время выступления у артистки лопнул костюм, а она этого просто не заметила. Пользователи Сети также указали на то, что платье артистки было мало.
Напомним, что после теракта в Санкт-Петербурге артистка изменила свою программу выступлений. Успенская сообщала, что тяжёло перенесла смерть военкора Владлена Татарского, который погиб при взрыве.
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