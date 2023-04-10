У российской певицы Любови Успенской во время выступления разошлось платье на животе

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Любовь Успенская попала в неприятную ситуацию перед зрителями. На данный момент артистка гастролирует по городам России, где выступает со своей дочерью Татьяной.

В Telegram-канале "НеМалахов" опубликовали фото певиц, где видно, что платье Успенской разошлось на животе. Авторы канала предположили, что во время выступления у артистки лопнул костюм, а она этого просто не заметила. Пользователи Сети также указали на то, что платье артистки было мало.

Напомним, что после теракта в Санкт-Петербурге артистка изменила свою программу выступлений. Успенская сообщала, что тяжёло перенесла смерть военкора Владлена Татарского, который погиб при взрыве.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Любовь Успенская и Pacha Tati «Положи на стол ключи». (Зимняя сказка для взрослых 6)