МК: певица Любовь Успенская изменила концертную программу из-за смерти военкора Владлена Татарского

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После концерта в Ессентуках Любовь Успенская узнала о теракте, устроенном в Санкт-Петербурге. Случившееся потрясло её до глубины души. Певица изменила программу на следующем концерте в Ставрополе в связи с произошедшим, внеся в него специальный монолог, передаёт "МК".

Она удивила поклонников тем, что обычно строго придерживалась заранее выстроенной программы, чтобы не ломать концепцию шоу. Изменения стали решительным шагом, который сделала певица.

"Помните, что враги никогда не смогут победить Россию. Россия была, есть и будет непобедимой”, — сказала Успенская, после чего объявила минуту молчания в память о Татарском.

Зрители в едином порыве встали.

С начала СВО Успенская заняла патриотическую позицию. Она подвергает критике Аллу Пугачёву и других деятелей шоу-бизнеса, которые покинули РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Кабриолет - Любовь Успенская