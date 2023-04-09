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Валерий Меладзе показал сонную Альбину Джанабаеву в окружении семьи: "Любимая Альбинушка!"

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Шоу-бизнес

Популярный певец Валерий Меладзе поздравил свою жену Альбину Джанабаеву, опубликовав пост в соцсети.

Валерий Меладзе показал сонную Альбину Джанабаеву в окружении семьи: "Любимая Альбинушка!"

Сегодня, 9 апреля, певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева отмечает свой 44-й день рождения. По этому случаю её муж Валерий Меладзе опубликовал в своём личном блоге фотографию, сделанную утром. Так, день именинницы начался с завтрака в кругу родных. На кадре запечатлены сами супруги, а также их дети за столом во время завтрака.

Под фото Меладзе подписал:

"Доброе утро, любимая Альбинушка!"

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Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе - Без суеты (ЖАРА в Баку Live, 2018)
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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