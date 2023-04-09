Популярный певец Валерий Меладзе поздравил свою жену Альбину Джанабаеву, опубликовав пост в соцсети.
Сегодня, 9 апреля, певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева отмечает свой 44-й день рождения. По этому случаю её муж Валерий Меладзе опубликовал в своём личном блоге фотографию, сделанную утром. Так, день именинницы начался с завтрака в кругу родных. На кадре запечатлены сами супруги, а также их дети за столом во время завтрака.
Под фото Меладзе подписал:
"Доброе утро, любимая Альбинушка!"
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.