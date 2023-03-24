Правоохранительные органы не считают незаконной фразу Валерия Меладзе "Героям слава" на концерте в ОАЭ

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Правоохранительные органы России не нашли нарушения закона во фразе "Героям слава", которую известный певец Валерий Меладзе произнёс во время выступления в Дубае.

Напомним, в начале этого года во время концерта в ОАЭ Валерий Меладзе ответил поклоннику "Героям слава" после того, как тот обратился к певцу со словами: "Слава Украине!". Это послужило основанием для того, чтобы Генпрокуратура РФ начала проверку в отношении артиста.

По итогу проверки, правоохранительные органы заявили, что Валерий Меладзе не нарушил российское законодательство, произнеся: "Героям слава". Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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