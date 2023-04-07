Галкин* показал любимую фотографию Пугачëвой: Лёгкость, женственность, счастье

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Максим Галкин* опубликовал одну из лучших, по его мнению, фотографий Аллы Пугачёвой.

Шоумен поделился в социальных сетях снимком Примадонны.

"Одна из любимых фотографий. Два года назад на моём 45-летии", — подписал фото юморист.

На фото Пугачёва запечатлена в длинном платье в момент танца. Она слегка приподняла подол платья и обнажила стройные ноги.

Поклонники Аллы Борисовны писали под постом Галкина комплименты народной артистке СССР.

"Сильная и самая стильная женщина"; "Лёгкость, женственность, счастье"; "Какая невероятная красотка и светится от счастья", — писали фолловеры на странице шоумена.

Ранее Максим Галкин* показал фото Пугачёвой с маленькими детьми на руках из семейного архива.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Галкин день рождения: как звезды отрывались на юбилее юмориста в компании с Аллой Пугачевой