Максим Галкин* опубликовал одну из лучших, по его мнению, фотографий Аллы Пугачёвой.
Шоумен поделился в социальных сетях снимком Примадонны.
"Одна из любимых фотографий. Два года назад на моём 45-летии", — подписал фото юморист.
На фото Пугачёва запечатлена в длинном платье в момент танца. Она слегка приподняла подол платья и обнажила стройные ноги.
Поклонники Аллы Борисовны писали под постом Галкина комплименты народной артистке СССР.
"Сильная и самая стильная женщина";
"Лёгкость, женственность, счастье";
"Какая невероятная красотка и светится от счастья", — писали фолловеры на странице шоумена.
Ранее Максим Галкин* показал фото Пугачёвой с маленькими детьми на руках из семейного архива.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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