Тиктокер Даня Милохин заявил поклонникам, что открыл в Дубае барбершоп для русскоязычных клиентов. Он отметил, что теперь у него появилась возможность зарабатывать хорошие деньги за границей.
Ранее сбежавший из России блогер рассказывал о том, что он вынужден сводить концы с концами, чтобы как-то существовать за границей. На одном из интервью он отметил, что на его карточке остались последние 400 тысяч рублей.
Милохин опубликовал пост в Сети, где сообщил об открытии собственного барбершопа для россиян. Тиктокер радостно поделился о том, что его финансовое состояние пришло в норму.
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