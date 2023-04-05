Тиктокер Даня Милохин открыл барбершоп для россиян в Дубае

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Тиктокер Даня Милохин заявил поклонникам, что открыл в Дубае барбершоп для русскоязычных клиентов. Он отметил, что теперь у него появилась возможность зарабатывать хорошие деньги за границей.

Ранее сбежавший из России блогер рассказывал о том, что он вынужден сводить концы с концами, чтобы как-то существовать за границей. На одном из интервью он отметил, что на его карточке остались последние 400 тысяч рублей.

Милохин опубликовал пост в Сети, где сообщил об открытии собственного барбершопа для россиян. Тиктокер радостно поделился о том, что его финансовое состояние пришло в норму.

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