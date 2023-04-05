Певец Владимир Пресняков заявил о своей готовности всегда поддержать родину. Недавно артист передал большую сумму денег ВС РФ, которые принимают участие в СВО на Украине.
Пресняков отметил, что чётко осознал свою позицию и очень ей гордится. Более того, артист неоднократно приезжал в больницы, где проходят лечение и реабилитацию пострадавшие граждане и российские бойцы.
"Я просто понял свою позицию и горжусь ею. Считаю, что всё сделал правильно. Мы часто посещаем больницы, где даём благотворительные концерты", — сказал Пресняков в беседе с "Вечерней Москвой".
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