Певец РФ Владимир Пресняков заявил, что необходимо всегда поддерживать родину

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Владимир Пресняков заявил о своей готовности всегда поддержать родину. Недавно артист передал большую сумму денег ВС РФ, которые принимают участие в СВО на Украине.

Пресняков отметил, что чётко осознал свою позицию и очень ей гордится. Более того, артист неоднократно приезжал в больницы, где проходят лечение и реабилитацию пострадавшие граждане и российские бойцы.

"Я просто понял свою позицию и горжусь ею. Считаю, что всё сделал правильно. Мы часто посещаем больницы, где даём благотворительные концерты", — сказал Пресняков в беседе с "Вечерней Москвой".

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Владимир Пресняков Минск 05.03.2023