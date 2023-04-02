Тренер Александр Жулин рассказал о голосовом сообщении от Романа Костомарова: "Слабый, но адекватный"

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Тренер Александр Жулин прокомментировал состояние здоровья своего подопечного фигуриста Романа Костомарова. Он заявил, что прослезился после того, как получил аудиосообщение от спортсмена.

Жулин в эфире телеканала НТВ рассказал, что очень переживает и молится за Костомарова. Также он сообщил, что многие СМИ пишут недостоверные новости о состоянии здоровья спортсмена. Тренер подчеркнул, что рядом с фигуристом постоянно находится его жена Оксана Домнина.

Более того, Жулин поделился, что неожиданно получил голосовое сообщение от Костомарова, где он поблагодарил всех за поздравления с днём рождения. Тренер подчеркнул, что услышал в голосе фигуриста много позитива.

"Можете себе представить, что со мной было. Я трясущимися руками открываю, слышу голос Ромы, абсолютно адекватный — слабый, да — но абсолютно адекватный", — сказал Жулин.

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