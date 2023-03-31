Mash: фигуриста Романа Костомарова готовят к транспортировке в Германию для лечения и восстановления

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вчера стало известно, что перенёсший несколько ампутаций российский фигурист Роман Костомаров находится под наблюдением врачей из Германии, так как родственники спортсмена якобы не доверяют местным специалистам.

Сегодня Mash сообщает, что Костомарова готовят к транспортировке в Германию для дальнейшего лечения и восстановления.

"Всех врачей больницы в Коммунарке отстранили от работы с ним. Сейчас фигуриста по телемедицине ведут немецкие специалисты. Доктора пытаются стабилизировать его состояние, чтобы спокойно перевезти за границу", — пишет Telegram-канал.

Чтобы не допускать утечки информации, к фигуристу пускают ограниченный круг лиц.

Напомним, Роман Костомаров попал в больницу в начале января и уже три месяца борется за свою жизнь. Он перенёс ампутации обеих стоп, голеней, кисти правой руки и пальцев левой.

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Резкий скачок. После ампутации состояние Романа Костомарова усугубляется в другом направлении.