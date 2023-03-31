Певица Лайма Вайкуле пожаловалась на хейт в Сети за использование русского языка в речи

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лайма Вайкуле пожаловалась на хейтеров в Сети, которые критикуют её за использование русского языка. Она заявила, что не отвечает на подобные обвинения в комментариях.

После начала СВО на Украине латвийская певица отреклась от России и поддержала соседнюю страну. Артистка активно гастролирует за границей и на каждое выступление выносит на сцену украинский флаг, выкрикивая нацистский лозунг.

В интервью на YouTube-канале "И Грянул Грэм" Вайкуле заявила о массовой критики со стороны пользователей Сети за то, что она разговаривает и выступает на русском языке. Певица подчеркнула, что считает подобные комментарии хамством и не собирается на них реагировать.

"Мне очень много пишут: "Лайма, зачем вы говорите по-русски? Говорите по-латышски! Россия вас забыла!" И это всё с грамматическими ошибками!" — сказала певица.

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