"По блату меня взяли": Полина Гагарина рассказала про начало карьеры

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

36-летняя певица Полина Гагарина начинала свою карьеру с "Фабрики звёзд". В интервью порталу Prozvezd знаменитость призналась, что попала на шоу по блату.

Как поведала певица, в 2003 году она была всего лишь студенткой второго курса эстрадно-джазового училища. Привела её на кастинг в шоу педагог по вокалу, которая была подругой Макса Фадеева.

По словам Гагриной, по тем временам она вовсе не скучает: несмотря на то, что участие в проекте дало ей неплохой карьерный старт, ей было непросто психологически, поскольку участников шоу намеренно сталкивали друг с другом, чтобы показать зрителю интригующее и построенное на конфликтах зрелище.

"Слава богу, что это было именно в юном возрасте. Я пережила это как страшный сон и больше не хочу туда возвращаться", — сказала артистка.

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