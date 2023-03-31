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"По блату меня взяли": Полина Гагарина рассказала про начало карьеры

0:57
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

36-летняя певица Полина Гагарина начинала свою карьеру с "Фабрики звёзд". В интервью порталу Prozvezd знаменитость призналась, что попала на шоу по блату.

"По блату меня взяли": Полина Гагарина рассказала про начало карьеры

Как поведала певица, в 2003 году она была всего лишь студенткой второго курса эстрадно-джазового училища. Привела её на кастинг в шоу педагог по вокалу, которая была подругой Макса Фадеева.

По словам Гагриной, по тем временам она вовсе не скучает: несмотря на то, что участие в проекте дало ей неплохой карьерный старт, ей было непросто психологически, поскольку участников шоу намеренно сталкивали друг с другом, чтобы показать зрителю интригующее и построенное на конфликтах зрелище.

"Слава богу, что это было именно в юном возрасте. Я пережила это как страшный сон и больше не хочу туда возвращаться", — сказала артистка.

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Полина Гагарина в канун дня рождения рассказала о своей жизни.
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