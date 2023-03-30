Россияне недовольны участием Ларисы Долиной в жюри шоу "Три аккорда" на Первом канале

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фанаты популярного телешоу "Три аккорда" призвали руководство Первого канала выгнать народную артистку РФ Ларису Долину из состава жюри.

На сайте отзывов о передачи "Три аккорда" появились негативные комментарии в адрес Ларисы Долиной. В частности, некоторые зрители не понимают, почему в составе жюри шоу находится именно она.

"Наглая старая мумия! Ей удалось даже Новикова смутить своей наглостью… Она так же подходит Шансону, как Кортункова к балету!" — пишут пользователи Сети.

Также некоторые комментаторы призвали отстранить Долину от участия в шоу в качестве члена жюри.

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