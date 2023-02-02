Российская певица Лариса Долина призналась, что до сих пор не может смириться со смертью Юлии Началовой, которой не стало в 38 лет.
Прошло уже четыре года с момента смерти певицы Юлии Началовой. 31 января артистке могло исполниться 42 года. В этот день Лариса Долина опубликовала в своём Телеграм-канале трогательный пост в честь дня рождения Началовой, который вызвал эмоции у подписчиков, где призналась, что её "душа плачет".
"Сегодня день рождения нашей любимой Юлечки… Сердце никак не может принять, душа плачет, голова не может уместить этот факт и смириться с ним… Никак… Никогда…" — написала Долина.
Напомним, Вера Алдонина также выложила в своей соцсети архивное фото с её мамой Юлией Началовой в день её рождения.
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