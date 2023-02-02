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Лариса Долина до сих пор не может смириться со смертью Юлии Началовой

Шоу-бизнес

Российская певица Лариса Долина призналась, что до сих пор не может смириться со смертью Юлии Началовой, которой не стало в 38 лет.

Лариса Долина до сих пор не может смириться со смертью Юлии Началовой

Прошло уже четыре года с момента смерти певицы Юлии Началовой. 31 января артистке могло исполниться 42 года. В этот день Лариса Долина опубликовала в своём Телеграм-канале трогательный пост в честь дня рождения Началовой, который вызвал эмоции у подписчиков, где призналась, что её "душа плачет".

"Сегодня день рождения нашей любимой Юлечки… Сердце никак не может принять, душа плачет, голова не может уместить этот факт и смириться с ним… Никак… Никогда…" — написала Долина.

Напомним, Вера Алдонина также выложила в своей соцсети архивное фото с её мамой Юлией Началовой в день её рождения. 

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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