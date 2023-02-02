Лариса Долина до сих пор не может смириться со смертью Юлии Началовой

Российская певица Лариса Долина призналась, что до сих пор не может смириться со смертью Юлии Началовой, которой не стало в 38 лет.

Прошло уже четыре года с момента смерти певицы Юлии Началовой. 31 января артистке могло исполниться 42 года. В этот день Лариса Долина опубликовала в своём Телеграм-канале трогательный пост в честь дня рождения Началовой, который вызвал эмоции у подписчиков, где призналась, что её "душа плачет".

"Сегодня день рождения нашей любимой Юлечки… Сердце никак не может принять, душа плачет, голова не может уместить этот факт и смириться с ним… Никак… Никогда…" — написала Долина.

Напомним, Вера Алдонина также выложила в своей соцсети архивное фото с её мамой Юлией Началовой в день её рождения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.