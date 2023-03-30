Врач-невролог Длин высказался о состоянии здоровья певицы МакSим после концерта в Сочи

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица МакSим (Марина Абросимова) полтора года назад заболела коронавирусной инфекцией. Болезнь дала тяжелейшие осложнения и артистка почти месяц провела в коме. Все поклонники и коллеги переживали за состояние здоровья певицы. Но произошло чудо, через время ей удалось восстановиться и она отправилась домой.

Позже Абросимова вернулась на сцену, записала новые песни и начала гастролировать по городам России. Однако на недавнем концерте в Сочи произошёл скандал и многие зрители заподозрили артистку в нетрезвом состоянии на сцене.

"Она вышла на сцену, словно пьяная. Что-то шептала себе под нос, шаталась. Люди стали уходить из зала", — сказал один из зрителей.

Невролог Сергей Длин проанализировал поведение певицы на сцене и заявил, что странные движения, которые очень похожи на состояние алкогольного опьянения, могут свидетельствовать о серьёзных заболеваниях.

"Ясно одно: что-то привело к абсолютному выжиганию ресурсов организма. У артистов к проблемам нередко приводит нарушение сна. Виноваты насыщенный график и недосып. Тем более если организм ослаблен после ковида", — заключил врач в беседе с "КП".

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Макsим сделала заявление после скандального концерта в Сочи