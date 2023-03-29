Смольянинов* рассказал французам о духах КГБ, которые вызывают любовь к Путину: это было как туман

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Артур Смольянинов* в интервью французскому СМИ заявил, что духи Владимира Путина распространяют феромоны, заставляющие окружающих любить президента РФ.

Смольянинов* рассказал о своей встрече с Владимиром Путиным после премьеры фильма "9 рота". Актёр обратил внимание на парфюм российского лидера, который, по его словам, не только вызывает симпатию к обладателю аромата, но и стирает память.

Ранее Артур Смольянинов нарядился в африканские одежды и прочитал стихи о визите главы МИД РФ Сергея Лаврова в африканскую Эритрею.

"У него был очень особенный запах. Как из книги "Парфюмер", который заставляет "любить". Но потом впечатления "гаснут" и если вы спросите о чем мы говорили — я не помню ничего. Это было как туман", — цитирует слова Смольянинова Telegram-канал "Небожена".

Артист отметил, что после встречи с президентом РФ понял, как работают спецслужбы.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 13.01.2023.

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"9 рота" (Русский трейлер 2005)