Артур Смольянинов продолжил нападать на Россию: "В мире нет такого бреда, чтобы вечно верить в бред"

Актёр Артур Смольянинов в проекте "Гражданин поэт" снова высказался против российской политики.

Звезда фильма "9 рота" нарядился в африканские одежды и прочитал стихи о визите главы МИД РФ Сергея Лаврова в африканскую Эритрею.

Он рассказал, что жители страны Африки с радостью встретили Лаврова, так как "привыкли дружить с крокодилами".

Печальный конец истории Смольянинов рассказал уже без африканских нарядов.

"В мире нет такого бреда, чтобы вечно верить в бред и такого людоеда, чтоб не съели, тоже нет", — говорит актёр.

Ранее мать Артура Смольянинова* заверила, что сын никогда не избивал свою бывшую жену Дарью Мельникову.

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