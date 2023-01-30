Актёр Артур Смольянинов в проекте "Гражданин поэт" снова высказался против российской политики.
Звезда фильма "9 рота" нарядился в африканские одежды и прочитал стихи о визите главы МИД РФ Сергея Лаврова в африканскую Эритрею.
Он рассказал, что жители страны Африки с радостью встретили Лаврова, так как "привыкли дружить с крокодилами".
Печальный конец истории Смольянинов рассказал уже без африканских нарядов.
"В мире нет такого бреда, чтобы вечно верить в бред и такого людоеда, чтоб не съели, тоже нет", — говорит актёр.
Ранее мать Артура Смольянинова* заверила, что сын никогда не избивал свою бывшую жену Дарью Мельникову.
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