Юлия Высоцкая похвасталась стройной фигурой

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Юлия Высоцкая по-прежнему остаётся эталоном для подражания для большинства россиянок. Идеальная фигура без какого-либо намёка на целлюлит, да ещё и в 49 лет — фанатам есть чем восхищаться. Тем более знаменитость не забывает периодически подогревать интерес к своей персоне, выкладывая пикантные фото.

Актриса и телеведущая, которая сейчас отдыхает на курорте, опубликовала в соцсетях очередной снимок, где позирует в дверном проёме в белой тунике, демонстрируя длинные стройные ноги.

Известно, что жена режиссёра Андрея Кончаловского активно работает над своим телом — придерживается правильного питания (даже ведёт кулинарную передачу, где раскрывает секреты звёздных блюд), занимается бегом, плаванием и скандинавской ходьбой.

Напомним, что пару дней назад Юлия поразила поклонников откровенным снимком с пляжа — она позировала в крошечном купальнике, трусы от которого слишком пикантно врезались в звёздные ягодицы. Снимок тогда вызвал неоднозначную реакцию у фанатов.

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Как живет Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский